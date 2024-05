Consiglio provinciale, ecco i candidati del centrosinistra

“PROVINCIA DI PIACENZA – PIACENZA UNITA” è questa la denominazione della lista di amministratori espressi dalle forze di centrosinistra candidati per il nuovo Consiglio provinciale. All’appuntamento elettorale del prossimo 10 febbraio, riservato a sindaci e consiglieri comunali in carica, all’insegna di un simbolo civico “rappresenta la volontà di mettere al centro non solo l’appartenenza al PD ma soprattutto la rappresentanza di politiche amministrative condivise in modo più ampio da forze civiche locali presenti nelle tante comunità comunali del nostro territorio provinciale – è la sintesi di chi nei giorni scorsi ha lavorato per definire i candidati insieme a Silvio Bisotti Segretario provinciale del Pd – Una scelta in chiara continuità con il metodo attuato dalla presidenza di Francesco Rolleri e che auspichiamo possa fare suo, come annunciato, dalla nuova Presidente Patrizia Barbieri. Scelta che presto si verificherà in concreto.

Vale a dire l ‘impegno ad attuare una gestione legata alle caratteristiche proprie del nuovo Ente Provincia, più attenta agli interessi complessivi di tutti i comuni prescindendo dal colore politico dei relativi amministratori. L’auspicio è che non si propongano inutili e pericolosi scontri tra maggioranza e minoranza a discapito di più utili scelte strategiche condivise. L’ esperienza e la preparazione dei candidati della lista, dimostrate sia nel Consiglio uscente sia nelle rispettive amministrazioni, ci auguriamo possano stimolare un’ampia partecipazione al voto da parte dei 580 eletti della nostra Provincia”

Ecco i candidati:

PATRIZIA CALZA Sindaco di Gragnano e Vicepresidente uscente.

CHRISTIAN FIAZZA Consigliere comunale di Piacenza.

LUCA QUINTAVALLA Sindaco di Castelvetro e Consigliere provinciale uscente.

SIMONA BELLAN Consigliere comunale di Rottofreno e Consigliere provinciale uscente.

CLAUDIA BORRE’Sindaco di Zerba.

DANIELE EVERRIConsigliere comunale di Travo.

NADIA MAFFINI Consigliere comunale di Cortemaggiore.

ROBERTO MODENESI Consigliere comunale di Pontenure.